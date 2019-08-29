Ломаченко назвал себя лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко считает себя лучшим боксёром в мире вне зависимости от весовой категории.

«Я — чемпион мира, быстрее всех завоевавший титул. И я делаю всё, чтобы оставить наследие.

У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я являюсь лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий. Второй — Теренс Кроуфорд, третий — Сауль Альварес», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.

Очередной бой Ломаченко проведёт 31 августа в Лондоне. На стадионе O2 Arena он встретится с Люком Кэмпбеллом. В этот же вечер будет проходить поединок британца Хьюи Фьюри и россиянина Александра Поветкина.