Ломаченко назвал себя лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий
Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко считает себя лучшим боксёром в мире вне зависимости от весовой категории.
«Я — чемпион мира, быстрее всех завоевавший титул. И я делаю всё, чтобы оставить наследие.
У всех чемпионов большое эго. Думаю, что я являюсь лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий. Второй — Теренс Кроуфорд, третий — Сауль Альварес», — цитирует Ломаченко Boxing Scene.
Очередной бой Ломаченко проведёт 31 августа в Лондоне. На стадионе O2 Arena он встретится с Люком Кэмпбеллом. В этот же вечер будет проходить поединок британца Хьюи Фьюри и россиянина Александра Поветкина.
Промоутер: Кэмпбелл нокаутирует Ломаченко
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