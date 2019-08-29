Серебряный призёр ЧМ по муайтай выиграл второй бой по правилам ММА

Серебряный призёр чемпионата мира по тайскому боксу Абдулмалик Мугидинов выступающий в весовой категории до 63,5 кг, одержал победу в поединке по правилам ММА в рамках турнира WLF, который прошёл в Китае.

«Я одержал свою вторую победу по правилам ММА в самой престижной организации в Китае (WLF). Маленькими шагами идём к своей цели. Благодарю свой клуб Файтер, а также своих тренеров и всех своих братьев», — поделился своими эмоциями после победы Мугидинов.

В июле Мугидинов в составе сборной России завоевал первое общекомандное место в рамках чемпионата мира, который прошёл в Бангкоке