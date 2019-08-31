Определен полный кард турнира по ММА на ВЭФ-2019 с участием Шлеменко

Пять боёв включены в программу международного турнира по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night, который пройдет 5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба мероприятия.
Главным событием турнира, как уже отмечалось, станет бой между россиянином Александром Шлеменко и американцем Крисом Ханикаттом. Шлеменко – двукратный победитель Гран-при и многократный чемпион американского промоушена Bellator, за карьеру провёл 70 поединков, одержав в них 58 побед… Ханикатт выиграл 11 из 14 боев.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу из Белоруссии Алексей Кудин, одержавший 24 победы в ММА, встретится с победителем и призёром всероссийских турниров по боксу Дмитрием Исаченко из Приморья. Ещё один житель Владивостока Григорий Сиренко сразится с Григором Григоряном. Любомира Галкина и Полина Кобзева, дебютируют на профессиональном уровне, проведя очный поединок.
Полный кард турнира
До 70 кг. Евгений Рязанов — Илья Цигельников
До 70 кг. Полина Кобзева — Любомира Галкина
До 80 кг. Григор Григорян — Григорий Сиренко
Свыше 91 кг. Алексей Кудин (Белоруссия) — Дмитрий Исаченко
До 84 кг. Александр Шлеменко — Крис Ханикатт (США)
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