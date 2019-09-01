Рябинский: Поветкин расстроен, что не смог нокаутировать Фьюри

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что российский боксёр Александр Поветкин расстроен тем, что не смог досрочно закончить поединок с британцем Хьюи Фьюри.



«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — сказал Рябинский после окончания боя.



Встреча Александра Поветкина и Хьюи Фьюри прошла на вечере бокса в Лондоне. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину — 117:111, 117:111, 117:111.



Эта победа стала первой для Поветкина после поражения в титульном бою от Энтони Джошуа. В сентябре 2018 года он проиграл британцу досрочно. Всего же в карьере Александра теперь 35 побед.

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