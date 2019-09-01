Рябинский: Поветкин расстроен, что не смог нокаутировать Фьюри

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что российский боксёр Александр Поветкин расстроен тем, что не смог досрочно закончить поединок с британцем Хьюи Фьюри.
«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — сказал Рябинский после окончания боя.
Встреча Александра Поветкина и Хьюи Фьюри прошла на вечере бокса в Лондоне. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину — 117:111, 117:111, 117:111.
Эта победа стала первой для Поветкина после поражения в титульном бою от Энтони Джошуа. В сентябре 2018 года он проиграл британцу досрочно. Всего же в карьере Александра теперь 35 побед.
- 1 сентября 2019
-
02:30
-
01:41
-
00:23
-
00:17
-
00:02
- 31 августа 2019
-
22:36
-
21:14
-
20:35
-
19:22
-
18:11
-
17:03
-
16:17
-
14:32
-
13:00
-
11:50
-
10:54
-
09:37
-
08:24
-
00:38
- 30 августа 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:36
-
20:52
-
19:27
-
19:23
-
18:13
-
17:19
-
15:50
-
14:25
-
12:39
-
10:25
-
10:19
-
00:33
- 29 августа 2019
-
23:58
-
22:49