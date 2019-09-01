Эрисланди Лара нокаутировал брата Сауля Альвареса и стал чемпионом мира

В ночь на 1 сентября мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном его событии встретились экс-чемпион мира Эрисланди Лара и Рамон Альварес, брат самого кассового действующего боксёра Сауля Альвареса. На кону боя стоял титул временного чемпиона мира по версии WBA. Завоевать его мог лишь Лара, так как для Альвареса после провального взвешивания поединок уже не был титульным.

Альварес попытался выступить агрессором и работал первым номером. Лара уверенно встречал соперника. Во втором раунде Лара отправил мексиканца в нокдаун. Тот сумел подняться, однако уже в следующей атаке Эрисланди добил потрясённого соперника и заставил рефери остановить бой.

Таким образом, кубинец завоевал титул в первом среднем весе.