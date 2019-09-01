Рябинский: не вижу причин, по которым Поветкин может завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский полагает, что вопрос о завершении карьеры не должен стоять перед Александром Поветкиным.



«Мы же все увидели, что он в хорошей форме, работает все 12 раундов, скорость и точность никуда не делись. Очевидно, что на пороге 40 лет надо думать о завершении карьеры. И этот вопрос будет стоять перед ним. Я просто не хочу принимать решение за спортсменов, поскольку это они должны делать. Я не вижу, если честно, почему такой вопрос должен стоять перед ним. Он в хорошей форме и ещё может провести пару боев.



Саша всегда остаётся недовольным, начинает бубнить под себя. Мы всей командой пытались его взбодрить и успокоить: он часто недоволен, когда нет нокаута», — приводит слова Рябинского РБК.