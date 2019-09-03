Отец Нурмагомедова прилетел в Абу-Даби

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прилетел в Абу-Даби, сообщает телеграм-канал Mash. 7 сентября Хабиб Нурмагомедов проведёт в Абу-Даби титульный поединок с американским бойцом Дастином Порье, который является временным чемпионом организации.

Отец Нурмагомедова будет впервые присутствовать на бое сына в UFC. Ранее Абдулманап не мог присутствовать на боях, потому что в 2015 году ему отказали во въезде в США. Нурмагомедов-младший бои проводил преимущественно в США.

Во время поединка с Порье Абдулманап Нурмагомедов будет секундантом сына. Также он выступит секундантом во время поединка ещё одного российского бойца Ислама Махачева.

«Чемпионат» будет вести подробную текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.