Нурмагомедов: ментально готовлюсь, что должен буду драться всю ночь

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье.
«Вот сейчас я утром очень сильно потренировался, я был такой уставший. Лёг поспать, проснулся, это было 6:15, а я знаю, что мне в 6:45 надо быть в зале. Я так тяжело встал. Не снилось вообще ничего, я просто вырубился, проснулся, как будто я две минуты спал, а смотрю, я два часа спал. И очень тяжело было прийти на тренировку
Диету соблюдаю, чувствую, с каждым днём тяжелее и тяжелее. Чай без сахара уже пью, потому что ближе к весогонке уже надо сахар оставлять.
Я ментально готовлюсь, что я должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно!» — сказал Нурмагомедов Первому каналу.
Бой Нурмагомедов – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого поединка.
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