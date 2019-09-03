Защитник «Нефтехимика» сравнил стиль Нурмагомедова с прямолинейным хоккеем

Защитник ХК «Нефтехимик» Максим Игнатович, ставший победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2011 году, поделился мнением о предстоящем поединке российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
«Здесь понятно, что Нурмагомедов — очень сильный боец, так что ставлю на него. То, что он делает своими борцовскими приёмами в партере, даже с тем же Макгрегором — это очень изматывает.
Ну да, это (стиль Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») скучно. Это как в хоккее, у нас тоже говорят, что прямолинейный хоккей — это очень скучно. Сейчас в основном и играют в такой прямолинейный хоккей, грубо говоря, «бей-беги». Не как раньше — пасы через три клюшки», — цитирует Игнатовича «Реальное время».
«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. Для Нурмагомедова защита титула станет второй в карьере.
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