Защитник «Нефтехимика» сравнил стиль Нурмагомедова с прямолинейным хоккеем

Защитник ХК «Нефтехимик» Максим Игнатович, ставший победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2011 году, поделился мнением о предстоящем поединке российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

«Здесь понятно, что Нурмагомедов — очень сильный боец, так что ставлю на него. То, что он делает своими борцовскими приёмами в партере, даже с тем же Макгрегором — это очень изматывает.

Ну да, это (стиль Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») скучно. Это как в хоккее, у нас тоже говорят, что прямолинейный хоккей — это очень скучно. Сейчас в основном и играют в такой прямолинейный хоккей, грубо говоря, «бей-беги». Не как раньше — пасы через три клюшки», — цитирует Игнатовича «Реальное время».

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. Для Нурмагомедова защита титула станет второй в карьере.