Де Ла Хойя считает, что Джошуа откажется от образа звезды перед боем с Руисом

Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа хорошо подготовится к реваншу с Энди Руисом, который состоится в декабре в Саудовской Аравии. Первый бой соперников проходил 1 июня в Нью-Йорке. Руис, считавшийся явным аутсайдером, одержал сенсационную победу.

«Джошуа, возможно, изменит план на бой. Возможно, Джошуа вернулся после поражения в зал и сказал себе, что нужно отнестись к боксу серьёзнее и перестать быть медиазвездой», — цитирует де ла Хойю Fight Hub.

Изначально Руис не должен был стать соперником Джошуа. Британский боксёр планировал провести поединок с Джаррелом Миллером, но провалил допинг-тест. Бой Джошуа и Руиса был остановлен в седьмом раунде, Энди победил техническим нокаутом.