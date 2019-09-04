Де Ла Хойя считает, что Джошуа откажется от образа звезды перед боем с Руисом
Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа хорошо подготовится к реваншу с Энди Руисом, который состоится в декабре в Саудовской Аравии. Первый бой соперников проходил 1 июня в Нью-Йорке. Руис, считавшийся явным аутсайдером, одержал сенсационную победу.
«Джошуа, возможно, изменит план на бой. Возможно, Джошуа вернулся после поражения в зал и сказал себе, что нужно отнестись к боксу серьёзнее и перестать быть медиазвездой», — цитирует де ла Хойю Fight Hub.
Изначально Руис не должен был стать соперником Джошуа. Британский боксёр планировал провести поединок с Джаррелом Миллером, но провалил допинг-тест. Бой Джошуа и Руиса был остановлен в седьмом раунде, Энди победил техническим нокаутом.
Руис согласился на бой с Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии
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