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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Бой Хабиба и Порье покажут на огромном экране в центре Москвы

Бой Хабиба и Порье покажут на огромном экране в центре Москвы
Бокс/ММА / ММА 0

7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh будет транслироваться бой легендарных и скандальных спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Ведущим вечера станет Алекс Кардо, входящий в топ-5 ведущих спортивных событий в стране, а комментатором – один из лучших экспертов по боевым искусствам телеканалов «Матч ТВ» и «Россия 1» Роман Мазуров.

Для создания неповторимой атмосферы вместе с гостями трансляцию будут смотреть

· Сергей Харитонов – чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по кикбоксингу и боец Bellator;

· Макс Дедик – знаменитый тренер, многократный чемпион различных турниров по карате киокушинкай, основатель бойцовской школы MAD MAX DOJO;

· Дмитрий Иванов – менеджер знаменитого российского боксёра Александра Поветкина и чемпион мира по кикбоксингу;

· Андрей Лобков – многократный рекордсмен Книги рекордов России и мира.

Соорганизатором мероприятия выступает Эльдар Кенкерли – чемпион России по армейскому рукопашному бою и лучший тренер России по ММА 2013 и 2017 годов.

Арт-пространство ресторана I Van Gogh с дерзким дизайном, яркой мебелью и большими панорамными окнами превратится в спортивный ринг, где гостей захлестнёт спортивный дух в сочетании с авторскими коктейлями и вкуснейшими блюдами шеф-повара!

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