Бой Хабиба и Порье покажут на огромном экране в центре Москвы

7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh будет транслироваться бой легендарных и скандальных спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Ведущим вечера станет Алекс Кардо, входящий в топ-5 ведущих спортивных событий в стране, а комментатором – один из лучших экспертов по боевым искусствам телеканалов «Матч ТВ» и «Россия 1» Роман Мазуров.



Для создания неповторимой атмосферы вместе с гостями трансляцию будут смотреть



· Сергей Харитонов – чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по кикбоксингу и боец Bellator;



· Макс Дедик – знаменитый тренер, многократный чемпион различных турниров по карате киокушинкай, основатель бойцовской школы MAD MAX DOJO;



· Дмитрий Иванов – менеджер знаменитого российского боксёра Александра Поветкина и чемпион мира по кикбоксингу;



· Андрей Лобков – многократный рекордсмен Книги рекордов России и мира.



Соорганизатором мероприятия выступает Эльдар Кенкерли – чемпион России по армейскому рукопашному бою и лучший тренер России по ММА 2013 и 2017 годов.



Арт-пространство ресторана I Van Gogh с дерзким дизайном, яркой мебелью и большими панорамными окнами превратится в спортивный ринг, где гостей захлестнёт спортивный дух в сочетании с авторскими коктейлями и вкуснейшими блюдами шеф-повара!