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Нурмагомедов отменил тренировку перед боем с Порье, чтобы пообщаться с фанатами

Нурмагомедов отменил тренировку перед боем с Порье, чтобы пообщаться с фанатами
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проводить открытую тренировку в преддверии турнира UFC 242, на котором он проведёт бой с временным чемпионом организации Дастином Порье.

«Я пришёл сюда не для того, чтобы тренироваться, а чтобы поговорить с вами, ребята. Задавайте вопросы, у меня есть четыре футболки, кто задаст лучший вопрос — получит подарок», — сказал Хабиб Нурмагомедов на мероприятии.

Хабиб закончил тренировку, раздав болельщикам футболки с автографом.

Посмотреть видео с открытой тренировки можно в твиттер-аккаунте The National.

Бой с Дастином Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первую он провёл в октябре 2018 года, победив удушающим приёмом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

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