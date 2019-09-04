Нурмагомедов отменил тренировку перед боем с Порье, чтобы пообщаться с фанатами

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проводить открытую тренировку в преддверии турнира UFC 242, на котором он проведёт бой с временным чемпионом организации Дастином Порье.



«Я пришёл сюда не для того, чтобы тренироваться, а чтобы поговорить с вами, ребята. Задавайте вопросы, у меня есть четыре футболки, кто задаст лучший вопрос — получит подарок», — сказал Хабиб Нурмагомедов на мероприятии.



Хабиб закончил тренировку, раздав болельщикам футболки с автографом.

Посмотреть видео с открытой тренировки можно в твиттер-аккаунте The National.



Бой с Дастином Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первую он провёл в октябре 2018 года, победив удушающим приёмом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.