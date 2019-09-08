Кадыров: убедился, что лига ACA — сильнейшая в мире, у нас больше зрелищности

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира UFC 242, поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула чемпиона, а также признался, что считает лигу смешанных единоборств ACA сильнейшей в мире.
«Дорогие друзья! Яркое бойцовское шоу UFC 242 состоялось в Абу-Даби. В рамках вечера прошло 13 боёв. Во многих поединках принимали участие и спортсмены из России, среди которых представители Чеченской Республики. Они готовились со всей ответственностью к турниру, усиленно тренировались, проводили отработку приёмов, учитывая потенциал соперников. Но и в единоборствах бывают результаты, которые не всегда зависят от уровня подготовки спортсменов. Вот и сейчас представители Чеченского Республиканского клуба „Ахмат“ Майрбек Тайсумов и Зубайра Тухугов провели зрелищные бои, которые были достойны побед, но согласно мнению судей итог был на стороне соперников. Хорошие впечатления остались и от поединка Лианы Джоджуа. Уверен, у наших бойцов главные победы впереди, в этом нет сомнения!
Я сегодня ещё раз убедился, что наша лига смешанных единоборств ACA является сильнейшей в мире. В ней больше зрелищности и бескомпромиссности в поединках высококлассных бойцов. Мы и дальше будем работать над усовершенствованием нашей лиги. Я поздравляю с защитой чемпионского титула выдающегося бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Мы также очень рады победе Ислама Махачева, Омари Ахмедова, Муслима Салихова. Желаю всем нашим бойцам удачи и дальнейших успехов!" — написал политик.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Рамзана Кадырова в «Инстаграме».
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