Шестаков: Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC 242 с обладателем титула временного чемпиона американцем Дастином Порье.

«Это был бой равных и достойных друг друга соперников. Хабиб победил досрочно, но надо отдать должное американцу: он проявил свои лучшие бойцовские качества и даже смог удивить оппонента борцовскими приёмами. После первого раунда, прошедшего в партере под диктовку Хабиба, Дастин по-прежнему демонстрировал отличную физическую форму и готовность выступать все пять раундов. А его попытка провести удушающий приём в третьем раунде для многих зрителей стала неожиданностью.

Тем не менее Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест и по праву носящий титул чемпиона UFC. Думаю, решающим фактором в победе российского самбиста стала не только техника, но и сила духа. Это именно те качества, которые развиваются у спортсменов, практикующих самбо», — приводят слова Шестакова «Известия».