Вартанян оценил шансы Фергюсона на бой с Нурмагомедовым

Боец ММА Эдуард Вартанян считает, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может испытать сложности в поединке с Тони Фергюсоном. После победы над Дастином Порье на турнире UFC 242 Нурмагомедов может провести следующий бой с Фергюсоном, о чём сообщил президент UFC Дэна Уайт.

«Судите сами: у Фергюсона ни одного поражения в UFC. Такая впечатляющая победная серия, и он до сих пор не дрался с Хабибом. Как такое возможно? Ни в одном весе такого нет.

Две главные отличительные черты американца, по сравнению с другими соперниками Хабиба, — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу, а наоборот ждёт этого момента. Понятно, что Хабиб будет доминировать в партере, но вопрос в уроне. За счёт нестандартной техники борьбы у американца может появиться шанс», — цитируют Вартаняна «Известия».