Вартанян: Хабиб — неоспоримый чемпион? Только после победы над Фергюсоном

Боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в главном поединке турнира UFC 242 с обладателем титула временного чемпиона американцем Дастином Порье.

«Всё ожидаемо, Хабиб доминировал, как и должен был. У Порье был шанс? Это только показалось. Когда он вышел на гильотину, он не закрыл ноги, через это Хабиб и ушёл. К тому же в третьем раунде руки уже скользкие, забитые. Удары во втором раунде, да, Порье попал, но это бои, такое бывает.

Кто может победить Хабиба? Все его знают, это Тони Фергюсон. Это единственный человек, после победы над которым Хабиба можно будет признать неоспоримым чемпионом», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.