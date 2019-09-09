Финкельштейн — о возможном следующем сопернике Хабиба: Конор — пройденный этап

Президент MMA-организации M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о возможном следующем поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее сообщалось, что следующим соперником Хабиба должен стать бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон. В случае отказа Фергюсона, по словам Дэны Уайта, рассматривается вариант с реваншем с Конором Макгрегором.
«Думаю, следующим соперником Хабиба будет Фергюсон. Другого варианта нет. С Макгрегором результат понятен. Конор — пройденный этап.
Что касается Фергюсона, то шансы у Тони небольшие, но они всегда есть», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Напомним, 7 сентября Нурмагомедов провёл вторую успешную защиту титула, победив в третьем раунде удушающим приёмом Дастина Порье.
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