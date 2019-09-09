Джонс: терпеть не могу одноклубников Кормье, поэтому болел за Порье
Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс признался, что болел за Дастина Порье в поединке с Хабибом Нурмагомедовым. По словам Джонса, причина этого кроется в том, что Хабиб является одноклубником Даниэля Кормье.
«Я болел за Дастина Порье. Мы с ним работали вместе. Мы оба спонсировались одной компанией, так что фактически Порье — мой бизнес-партнёр. Говоря по правде, я терпеть не могу одноклубников Даниэля Кормье. Поэтому я переживал за Порье в бою с Хабибом Нурмагомедовым», — приводит слова Джона Джонса BJPenn.
7 сентября Хабиб Нурмагомедов успешно провёл вторую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе, победив Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Поединок прошёл в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.
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