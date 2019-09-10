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Ян может выступить на турнире UFC 245

Ян может выступить на турнире UFC 245
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Петр Ян (13-1), представляющий клуб «Архангел Михаил», с высокой вероятностью в ближайшие две недели узнает дату своего следующего боя и имя соперника. Об этом рассказал менеджер бойца Саят Абдрахманов.

«До конца года UFC проведёт ещё три номерных турнира. Для Петра мы рассматриваем Лас-Вегас. В декабре там состоится UFC 245. Сейчас идут переговоры. Думаю, что в ближайшие две недели всё будет понятно», — цитирует Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, Ян занимает четвёртую строчку рейтинга UFC в дивизионе легчайшего веса. Под эгидой американского промоушена он провёл пять поединков и во всех одержал победы. Ранее Ян не раз заявлял, что готов драться с действующим чемпионом американцем Генри Сехудо (15-2).

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