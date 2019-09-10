Фергюсон — Хабибу: наслаждайся гамбургерами, но не толстей слишком сильно

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон выразил желание провести поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым уже в декабре 2019 года. При этом американец не выбирал выражений, вызывая Хабиба на бой.
«Мы могли бы провести бой в декабре. Знаете что, я прямо сейчас вызываю его на бой со мной в декабре. Давайте сделаем это дерьмо в декабре. Мы позволим Хабибу есть гамбургеры с сыром и так далее, наслаждайся, Хабиб. Но не толстей слишком сильно, болван. Ты знаешь, что я приду за тобой. Наш бой актуален. У меня есть кое-что новое для вас, и я в предвкушении», — сказал Фергюсон в интервью, размещённом на YouTube-канале ESPN MMA.
Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона, досрочно победив Дастина Порье на турнире в Абу-Даби.
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