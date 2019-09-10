Трёхкратный чемпион мира Меджидов подписал контракт с Matchroom Boxing
Трёхкратный чемпион мира среди любителей, чемпион европы, призёр Олимпийских игр — 2012 Магомедрасул Меджидов принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, сообщает её официальная страница в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Matchroom Boxing в социальной сети.
Интересно, что дебютный поединок в профи он проведёт уже в ночь с 13 на 14 сентября мск на турнире в Нью-Йорке. Там Меджидов выступит в андеркарде боя Дэвид Хейни — Заур Абдуллаев. Соперником Магомедрасула станет Эд Фонтейн (12-6, 5 КО).
27 сентября Меджидову исполнится 33 года. Уроженец Дагестана на протяжении многих лет защищал цвета сборной Азербайджана.
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