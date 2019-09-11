Нурмагомедов не смог подняться на 1-е место рейтинга UFC после победы над Порье
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов остался на второй строчке в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, несмотря на победу над американцем Дастином Порье. В поединке, состоявшемся 7 сентября, Нурмагомедов провёл удушающий приём в третьем раунде, одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
На первой строчке рейтинга организации остался чемпион в тяжёлом весе американский боец Джон Джонс, который выступает в полутяжёлой весовой категории. Замыкает первую тройку, как и прежде, американец Генри Сехудо, чемпион UFC в двух весовых категориях: в легчайшем и в наилегчайшем весе.
Порье после поражения в поединке с Нурмагомедовым опустился сразу на пять позиций и занимает теперь 13-е место.
Тактаров считает, что руководство UFC может уничтожить Хабиба из-за денег
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