Тактаров считает, что руководство UFC может уничтожить Хабиба из-за денег

По мнению бывшего бойца смешанных единоборств Олега Тактарова, президент UFC Дэна Уайт не даст провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, если окажется, что поединок россиянина с Дастином Порье не принёс ожидаемой выгоды.
7 сентября Нурмагомедов одержал досрочную победу в бое с Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Его следующим соперником может стать Фергюсон.
Самым продаваемым боем в истории UFC считается поединок Нурмагомедова и Конора Макгрегора в октябре 2018 года.
«Конечно, бой Хабиба с Фергюсоном — это интересно, но с точки зрения финансов Конор раскрутит бой так, как никто другой. Интересно посмотреть данные сборов Pay-per-view от боя Хабиба с Порье. Если они хотя бы в три раза меньше, то дальше что-то интересное может быть. Если они намного меньше, то Дэна Уайт сделает всё, чтобы уничтожить Хабиба.
Он это делал прекрасно. Когда я разговаривал с Хабибом, он не мог понять, почему его Дэна так игнорирует, почему постоянно либо боя не даёт, либо ещё что-то», — приводит слова Тактарова Sport24.
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