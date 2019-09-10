Тактаров считает, что руководство UFC может уничтожить Хабиба из-за денег

По мнению бывшего бойца смешанных единоборств Олега Тактарова, президент UFC Дэна Уайт не даст провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, если окажется, что поединок россиянина с Дастином Порье не принёс ожидаемой выгоды.

7 сентября Нурмагомедов одержал досрочную победу в бое с Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде, и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Его следующим соперником может стать Фергюсон.

Самым продаваемым боем в истории UFC считается поединок Нурмагомедова и Конора Макгрегора в октябре 2018 года.

«Конечно, бой Хабиба с Фергюсоном — это интересно, но с точки зрения финансов Конор раскрутит бой так, как никто другой. Интересно посмотреть данные сборов Pay-per-view от боя Хабиба с Порье. Если они хотя бы в три раза меньше, то дальше что-то интересное может быть. Если они намного меньше, то Дэна Уайт сделает всё, чтобы уничтожить Хабиба.

Он это делал прекрасно. Когда я разговаривал с Хабибом, он не мог понять, почему его Дэна так игнорирует, почему постоянно либо боя не даёт, либо ещё что-то», — приводит слова Тактарова Sport24.