Ковалёв — о возможном бое с Альваресом: это какой-то розыгрыш

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв не считает, что информация о его возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBC Franchise и WBA Super мексиканцем Саулем Альваресом имеет под собой реальные основания.

8 сентября появилась информация, будто бы стороны боксёров договорились о поединке, который должен пройти в Лас-Вегасе 2 ноября.

«Если честно, я сам эту информацию вижу из социальных сетей. Конкретики нет. Если предложение поступит, оно будет озвучено. Мне кажется, это нереально. Какой-то розыгрыш. Шесть недель до боя, а конкретики нет. Я не верю в реальность этого боя.

Если послезавтра поступит предложение? Думаю, соглашусь. Я форму не растерял. Только вес опустил немножко. Но за шесть недель можно предложение принять. Если оно поступит за четыре недели, то это нереально», — цитирует Ковалёва Sport24.