Ковингтон: не впечатлён Хабибом. Я бы его нокаутировал
Боец UFC, полусредневес Колби Ковингтон поделился мнением о поединке российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
«Я не впечатлён. Мы все знаем, что Дастин может сломать нос, но при этом он ничего не смог поделать с проходами Нурмагомедова. Я видел, как Порье тренировался с лучшими борцами, но от этого он не прибавил в борьбе. А Хабиб просто избивает тех, кто не может бороться.
Если бы Хабиб дрался с таким борцом, как я, то он был бы вскрыт и отправлен в нокаут. Я не впечатлён Хабибом», — приводит слова Коби Ковингтона BJPenn.
Хабиб Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. Для Нурмагомедова эта защита титула стала второй в карьере.
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