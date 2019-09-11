Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
«Всем плевать, чего хочет Фергюсон. Насколько мне известно, Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба. Это то, чего я хочу. Тони не получит того, что хочет. Случится то, чего захочет Хабиб. Если он скажет мне, что хочет боя с Сен-Пьером, то так и будет. Жорж — мой друг, я знаю, что он хотел бы этого боя. Это будет поединок за звание величайшего бойца в истории», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
Ранее Нурмагомедов заявил, что согласится на бой с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Сен-Пьером только в лёгкой весовой категории. В таком случае на кону поединка будет стоять чемпионский пояс Нурмагомедова.
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