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Де ла Хойя: Головкину нужно снова заслужить право на поединок против Альвареса

Де ла Хойя: Головкину нужно снова заслужить право на поединок против Альвареса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, заявил, что Геннадию Головкину нужно заслужить право на третий бой с Саулем.

«Головкину нужно снова заслужить право на поединок против Альвареса. У Сауля много вариантов и Головкину нужно идти вперёд по лестнице. Я уверен, что если у него получится, то третий бой обязательно случится», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес дважды встречались на ринге. Первый поединок завершился ничейным исходом, а второй бой закончился победой Альвареса решением судей.

По слухам, Сауль Альварес должен встретится в следующем поединке с российским боксёром Сергеем Ковалёвым. Поединок должен пройти 2 ноября.

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