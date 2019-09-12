Де ла Хойя: Головкину нужно снова заслужить право на поединок против Альвареса
Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, заявил, что Геннадию Головкину нужно заслужить право на третий бой с Саулем.
«Головкину нужно снова заслужить право на поединок против Альвареса. У Сауля много вариантов и Головкину нужно идти вперёд по лестнице. Я уверен, что если у него получится, то третий бой обязательно случится», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес дважды встречались на ринге. Первый поединок завершился ничейным исходом, а второй бой закончился победой Альвареса решением судей.
По слухам, Сауль Альварес должен встретится в следующем поединке с российским боксёром Сергеем Ковалёвым. Поединок должен пройти 2 ноября.
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