Нурмагомедов — о поздравлении Путина: это дорогого стоит

Сегодня, 12 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин побывал с визитом в Дагестане. В ходе посещения республики он встретился с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Дастином Порье на турнире UFC 242. Хабиб поделился эмоциями, отметив, что такое внимание главы государства «дорогого стоит».
«Сегодня нас с отцом принял президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча прошла в родном Дагестане. Очень приятно, когда глава государства ценит наш с отцом труд и поддерживает нас, и после каждой победы уже, как по традиции, лично сам поздравляет, это дорогого стоит», — написал Нурмагомедов.
К посту в «Инстаграме» была прикреплена видеозапись встречи. Её можно увидеть на странице Нурмагомедова в социальной сети.
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