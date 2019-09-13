Кевин Ли хочет встретиться с Исламом Махачевым

Боец UFC Кевин Ли заинтересован в поединке с Исламом Махачевым. Ради этого противостояния американец готов вернуться в лёгкий вес.
«Слышал, что в Москве пройдёт турнир UFC. Также слышал, что Махачев хочет принять в нём участие. Наш с ним бой в соглавном событии вечера — кажется, звучит здорово. Люди видят в нём следующего Хабиба. Давно следил за ним. Думаю, Нурмагомедов будет находиться в углу Махачева, я же буду готовиться к встрече вместе с Жоржем Сен-Пьером. В нашем с Исламом бое пересекается множество сюжетов. Так что такой поединок придаёт мотивации», — приводит слова Ли MMA Fighting.
Американец не так давно перешёл в полусредний вес. В предыдущих четырёх поединках он проиграл трижды. Минувшее поражение — в мае 2019 года, тогда он уступил Рафаэлю дос Аньосу.
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