Педраса: Ломаченко определённо победит Дж. Дэвиса

Бывший чемпион мира Хосе Педраса считает, что действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко победит чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонту Дэвиса.
«Кто будет победителем такого боя? Ломаченко, определённо Ломаченко. У него высокий уровень боксёрского IQ, и он более совершенный боксёр. Да, Дэвис силён, но он не так быстр, как Ломаченко. Если такой бой состоится, Василий в любом случае победит», — приводит слова Педрасы BoxingScene.
В прошлом Педрасе довелось боксировать и с Дэвисом, и с Ломаченко. Американец сумел нокаутировать Хосе, Ломаченко же победил его решением судей. Не так давно украинец заявил, что встретится с Дэвисом в том случае, если тот поднимется в лёгкий вес.
- 14 сентября 2019
-
18:03
-
17:01
-
15:41
-
14:36
-
13:52
-
12:31
-
11:40
-
10:14
-
09:19
-
08:00
-
07:50
-
07:10
-
01:04
- 13 сентября 2019
-
23:39
-
22:48
-
21:54
-
20:41
-
20:27
-
19:19
-
18:45
-
17:56
-
16:30
-
15:25
-
14:30
-
13:35
-
12:22
-
11:23
-
10:18
-
09:12
-
02:31
-
00:56
-
00:48
- 12 сентября 2019
-
23:43
-
22:22
-
21:49