Педраса: Ломаченко определённо победит Дж. Дэвиса

Бывший чемпион мира Хосе Педраса считает, что действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко победит чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонту Дэвиса.

«Кто будет победителем такого боя? Ломаченко, определённо Ломаченко. У него высокий уровень боксёрского IQ, и он более совершенный боксёр. Да, Дэвис силён, но он не так быстр, как Ломаченко. Если такой бой состоится, Василий в любом случае победит», — приводит слова Педрасы BoxingScene.

В прошлом Педрасе довелось боксировать и с Дэвисом, и с Ломаченко. Американец сумел нокаутировать Хосе, Ломаченко же победил его решением судей. Не так давно украинец заявил, что встретится с Дэвисом в том случае, если тот поднимется в лёгкий вес.