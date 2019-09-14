Тренер Нурмагомедова: Хабиб серьёзно прибавил в стойке

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отметил, что его подопечный серьёзно прибавил в стойке. По словам Мендеса, он хотел провести больше времени в поединке с Дастином Порье именно в стойке, но ему пришлось строго выполнять план отца.



«Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса. К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план отца. Отец для него — главный человек в штабе», — приводит слова Хавьера Мендеса ТАСС.



Предположительно, в следующем поединке Хабиб Нурмагомедов встретится либо с Тони Фергюсоном, либо с Жоржем Сен-Пьером. 7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом.