Тренер Нурмагомедова: Хабиб серьёзно прибавил в стойке
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отметил, что его подопечный серьёзно прибавил в стойке. По словам Мендеса, он хотел провести больше времени в поединке с Дастином Порье именно в стойке, но ему пришлось строго выполнять план отца.
«Хабиб очень серьезно прибавил в навыках бокса. К следующему бою мы еще больше можем увидеть его в стойке. Он и сейчас хотел больше времени провести в стойке, но ему пришлось строго выполнять план отца. Отец для него — главный человек в штабе», — приводит слова Хавьера Мендеса ТАСС.
Предположительно, в следующем поединке Хабиб Нурмагомедов встретится либо с Тони Фергюсоном, либо с Жоржем Сен-Пьером. 7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом.
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