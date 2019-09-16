Чемпионка по тайскому боксу Дьячкова одержала первую победу в ММА
В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА), в рамках которого свой очередной поединок провела чемпионка Европы и многократная чемпионка России по тайскому боксу Наталья Дьячкова, выступающая в наилегчайшей весовой категории. Соперницей 24-летней Дьячковой была соотечественница Мария Здирок. Поединок занял все отведённые на него два раунда боя, по окончании которых Дьячкова одержала победу на картах всех трёх судей.
Напомним, в поединках по правилам ММА Дьячкова дебютировала в марте 2019 года, уступив рычагом локтя Юлии Столяренко из Литвы. Победа над Здирок стала для неё первой в карьере.
- 16 сентября 2019
-
15:30
-
14:23
-
13:18
-
12:25
-
11:32
-
10:18
-
09:13
-
08:38
-
00:48
- 15 сентября 2019
-
22:58
-
21:59
-
20:50
-
19:40
-
18:58
-
17:56
-
16:49
-
15:28
-
14:23
-
13:59
-
13:22
-
12:29
-
11:33
-
11:04
-
09:21
-
08:20
-
07:56
-
07:18
-
00:38
- 14 сентября 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:44
-
19:49
-
18:45
-
18:03
-
17:01
Партнерский контент