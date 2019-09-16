Чемпионка по тайскому боксу Дьячкова одержала первую победу в ММА

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА), в рамках которого свой очередной поединок провела чемпионка Европы и многократная чемпионка России по тайскому боксу Наталья Дьячкова, выступающая в наилегчайшей весовой категории. Соперницей 24-летней Дьячковой была соотечественница Мария Здирок. Поединок занял все отведённые на него два раунда боя, по окончании которых Дьячкова одержала победу на картах всех трёх судей.

Напомним, в поединках по правилам ММА Дьячкова дебютировала в марте 2019 года, уступив рычагом локтя Юлии Столяренко из Литвы. Победа над Здирок стала для неё первой в карьере.