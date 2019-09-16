Сен-Пьер: мне хорошо на пенсии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер подчеркнул, что он хорошо чувствует себя на заслуженном отдыхе. Сен-Пьер завершил карьеру, одной из причин называлось то, что ему не удалось достичь договорённости о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я на пенсии и на то есть весомая причина. Если что-то произойдёт, то UFC знает, как меня найти. Но сейчас мне хорошо на пенсии. Я не могу жаловаться, жизнь хороша. Я продолжаю тренировки. Мне нравится, я люблю держать себя в форме», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.
Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял, что Жорж Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба.
7 сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, применив удушающий приём в третьем раунде боя с представителем США Дастином Порье.
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