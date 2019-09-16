Замковой, Бабанин и Бакши прошли в следующий раунд ЧМ по боксу в Екатеринбурге

В понедельник, 16 сентября, на чемпионате мира в Екатеринбурге завершилась стадия 1/16 финала. Первые поединки на турнире провели россияне Андрей Замковой и Максим Бабанин.



Капитану сборной России Замковому (до 69 кг) потребовалось всего 55 секунд для выхода в следующую стадию — на настиле ринга после ударов россиянина оказался бельгиец Набиль Мессауди. За выход в четвертьфинал Замковой поспорит с канадцем Вьяттом Сэнфордом. Их поединок состоится вечером 17 сентября.



Дебютный бой на турнире в Екатеринбурге досрочно завершил и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Россиянин в начале второго раунда нокаутировал Энди Кристофера Эндаллу из Гренады. В 1/8 финала во вторник, 17 сентября, во время вечерней сессии Бабанин встретится с армянином Гургеном Ованесяном.



Глеб Бакши раздельным решением судей (3-2) победил ирландца Михаэля Невина. В четвертьфинале Бакши встретится с олимпийским чемпионом 2016 года кубинцем Арленом Лопесом. Их бой состоится 18 сентября во время дневной сессии.