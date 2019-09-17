Магомедшарипов: несколько дней я буквально не мог ходить

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов не сможет выступить в поединке против Келвина Каттара на турнире UFC on ESPN 6. Комментируя ситуацию, Магомедшарипов отметил, что он буквально не мог ходить из-за воспаления и занесенной инфекции.



«Как вы уже знаете, к сожалению возвращение в клетку немного откладывается.

Серьёзное воспаление от занесённой инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить.



Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве», — написал Забит Магомедошарипов в своём «инстаграме».

Забит Магомедшарипов провёл предыдущий поединок в марте 2019 года. Тогда он победил Джереми Стивенса. Всего в UFC на его счету пять поединков, все они были для него успешными.