Представители Пакьяо не поверили в желание Мейвезера сразиться с Мэнни

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер изъявил желание провести матч-реванш с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, сообщив, что переговоры уже ведутся. Однако представители Пакьяо не поверили в искренность Мейвезера.

Шон Гиббонс, один из членов команды Пакьяо, сказал, что не понимает, какие цели преследует Мейвезер.

«Не знаю, что имеет в виду мой брат Флойд. Он наверняка что-то замышляет. Флойд есть Флойд. Он дует в свою дудку», — приводит слова Гиббонса Boxing247.

Дэвид Сиссон, другой член команды Пакьяо, заявил, что Мейвезер «просто хочет ещё раз воспользоваться именем Мэнни».

В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Бой стал самым продаваемым в истории бокса.