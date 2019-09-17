Представители Пакьяо не поверили в желание Мейвезера сразиться с Мэнни
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер изъявил желание провести матч-реванш с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, сообщив, что переговоры уже ведутся. Однако представители Пакьяо не поверили в искренность Мейвезера.
Шон Гиббонс, один из членов команды Пакьяо, сказал, что не понимает, какие цели преследует Мейвезер.
«Не знаю, что имеет в виду мой брат Флойд. Он наверняка что-то замышляет. Флойд есть Флойд. Он дует в свою дудку», — приводит слова Гиббонса Boxing247.
Дэвид Сиссон, другой член команды Пакьяо, заявил, что Мейвезер «просто хочет ещё раз воспользоваться именем Мэнни».
В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Бой стал самым продаваемым в истории бокса.
Мейвезер ведёт переговоры в Токио о матче-реванше с Пакьяо
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