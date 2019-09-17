Кокляев: Емельяненко будет плясать по рингу

29 ноября в Москве, на «ВТБ Арена» состоится поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и российского стронгмена Михаила Кокляева. Встреча пройдёт по правилам бокса и будет рассчитана на четыре раунда.
Емельяненко и Кокляев испытывают друг к другу неприязнь и не раз позволяли себе негативные высказывания в публичной плоскости. Сегодня, 17 сентября, Кокляев решил немного потроллить будущего соперника. Так, на своей официальной странице в «Инстаграм» он выложил видеоколлаж. Суть его состоит в том, что Емельяненко якобы танцует под музыку, которую Кокляев исполняет на гармони.
Ролик сопровождён следующими словами:
«Трэш-ток по-русски. Саша будет плясать по рингу», — написал Кокляев.
Соответствующее видео можно увидеть на странице Михаила Кокляева в «Инстаграме».
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