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Хирн: Фьюри повезло, в любой другой стране бой с Уаллином остановили бы

Хирн: Фьюри повезло, в любой другой стране бой с Уаллином остановили бы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о недавнем поединке Тайсона Фьюри с Отто Уаллином. Напомним, Фьюри победил шведа решением судей, а в ходе противостояния у него открылось серьёзное рассечение, из-за которого он рисковал потерпеть первое в карьере поражение.

«Я не видел боя, на тот момент я был в самолёте. Но после приземления проверил социальные сети, увидел счёт поединка и рассечение. В первую очередь нужно сказать, что ему повезло не проиграть из-за этого рассечения. В любой другой стране этот бой бы остановили. В боях с такими соперниками иногда трудно найти нужную мотивацию. Очевидно, что это было не лучшее выступление Тайсона. Но думаю, что он будет намного лучше в бою с Уайлдером. Сейчас сложно сказать, сколько Фьюри не сможет выходить в ринг, но не думаю, что он будет готов к февралю», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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