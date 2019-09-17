Нурмагомедов — о возможном завершении карьеры: минимум 3-4 боя надо провести

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что перед завершением карьеры ему будет по силам провести ещё три или четыре поединка.

«Отец мне говорил, что его пик физической формы пришёл где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде. Я с ним тоже делюсь, как я себя чувствовал в 29, 30, почти 31. Отец говорит: года два ещё тебе можно драться, а когда я увижу на тренировках или в твоём режиме какие-то минусы, пропуски, я тебе скажу. А пока тренируйся, не отходи от дисциплины, и будем выступать.

Сейчас, когда 28 побед стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.