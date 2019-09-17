Нурмагомедов — о возможном завершении карьеры: минимум 3-4 боя надо провести
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что перед завершением карьеры ему будет по силам провести ещё три или четыре поединка.
«Отец мне говорил, что его пик физической формы пришёл где-то в 32-33 года. После 33 он чувствовал, что он уже на спаде. Я с ним тоже делюсь, как я себя чувствовал в 29, 30, почти 31. Отец говорит: года два ещё тебе можно драться, а когда я увижу на тренировках или в твоём режиме какие-то минусы, пропуски, я тебе скажу. А пока тренируйся, не отходи от дисциплины, и будем выступать.
Сейчас, когда 28 побед стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть», — приводит слова Нурмагомедова Первый канал.
- 17 сентября 2019
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
-
09:49
-
09:27
-
01:27
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
22:33
-
20:41
-
19:37
-
18:35
-
17:17
-
16:30
-
15:30
-
14:23
-
13:18
-
12:25
-
11:32
-
10:18
-
09:13
-
08:38
-
00:48
- 15 сентября 2019
-
22:58
Партнерский контент