Экс-чемпион UFC объяснил, почему захотел сразиться с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе 37-летний американец Тайрон Вудли рассказал, почему у него появилось желание выйти в октагон с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Вудли говорил, что готов ради этого даже снизить вес и провести поединок в промежуточном весе.
«Он просто зверь. Считаю, сейчас, на данном этапе карьеры, мне нужно совершить невозможное. Мне надо сделать то, чего пока никто не смог сделать. Мне нужно что-то такое, что мотивировало бы меня сверх меры. Думаю, он обеспечит это.
Может, ему это было бы интересно. Но он сейчас на вершине мира, и я, возможно, не вариант для него», — цитирует Вудли MMAJunkie.
Нурмагомедов, на счету которого 28 боёв в смешанных единоборствах, остаётся непобеждённым бойцом. 7 сентября он защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, применив удушающий приём в третьем раунде поединка с американцем Дастином Порье.
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