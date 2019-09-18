Нурмагомедов рассказал, как ему исправляют орфографию в «Инстаграме»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что сам ведёт свой «инстаграм», и добавил, что старается прислушиваться к пользователям, указывающим ему на ошибки.

«Попробуй только ошибиться, где-то не так запятую поставишь. Бывает, у тебя предложение идёт, перед буквой И поставил запятую. Тебе пишут: перед буквой И запятая не ставится. Если сложное предложение, большое, когда И повторяется, уже перед второй буквой И ставится запятая. Там такие комментарии тоже пишут. Так что стараюсь не делать орфографических ошибок», — приводится рассказ Нурмагомедова на сайте Первого канала.

7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американского бойца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

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