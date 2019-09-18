Тренер объяснил невыразительное выступление Тухугова лечением от стафилококка
Хавьер Мендес, тренер российского бойца Зубайры Тухугова, объяснил причины невыразительного выступления россиянина на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
«Многие не особо понимают, что именно произошло. Зубайра, который также дрался от нашей команды, сделал всё, что было в его силах в том поединке, но никто не понимал, что именно с ним было не так. У него был диагностирован стафилококк, с которым ему пришлось бороться. Всю неделю перед боем он принимал антибиотики. Если кто-то однажды сталкивался со стафилококком, то он понимает, о чём идёт речь», — рассказал Хавьер Мендес в видео, опубликованном в официальном инстаграм-аккаунте Зубайры Тухугова.
Бой Тухугова и Лерона Мёрфи завершился ничейным исходом.
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