Судьи пересмотрели результат боя Максима Бабанина и отдали победу россиянину

Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя первенства в тяжёлой весовой категории между россиянином Максимом Бабаниным и британским боксёром Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксёру.



Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Таким образом, Максим Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.



В полуфинале российский боксёр встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.



Ранее выход в полуфинал, и, вместе с ним, и медали чемпионата мира, гарантировали себе три россиянина — Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов и Андрей Замковой.