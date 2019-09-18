Судьи пересмотрели результат боя Максима Бабанина и отдали победу россиянину
Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя первенства в тяжёлой весовой категории между россиянином Максимом Бабаниным и британским боксёром Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксёру.
Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Таким образом, Максим Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.
В полуфинале российский боксёр встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.
Ранее выход в полуфинал, и, вместе с ним, и медали чемпионата мира, гарантировали себе три россиянина — Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов и Андрей Замковой.
- 18 сентября 2019
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
-
09:49
-
09:27
Партнерский контент