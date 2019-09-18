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Судьи пересмотрели результат боя Максима Бабанина и отдали победу россиянину

Судьи пересмотрели результат боя Максима Бабанина и отдали победу россиянину
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Главная коллегия судей чемпионата мира пересмотрела результат четвертьфинального боя первенства в тяжёлой весовой категории между россиянином Максимом Бабаниным и британским боксёром Фрэйзером Эдвардом Кларком и отдала победу российскому боксёру.

Изначально судьи раздельным решением судей отдали победу британцу (3-2), но в итоге этот результат был пересмотрен. Таким образом, Максим Бабанин вышел в полуфинал чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг.

В полуфинале российский боксёр встретится с боксером из Узбекистана Баходыром Джалоловым.

Ранее выход в полуфинал, и, вместе с ним, и медали чемпионата мира, гарантировали себе три россиянина — Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов и Андрей Замковой.

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