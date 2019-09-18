Джошуа: все говорят, что я проиграл Руису, но я считаю это случайностью

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой-реванш с Энди Руисом. 1 июня соперники впервые встретились на ринге, и тогда Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом. Теперь Джошуа и Руис проведут реванш в декабре в Саудовской Аравии.



«Мне нужно подходить к поединкам более заряженным на борьбу. Сейчас ставки очень высоки. Собираюсь выйти на ринг с более серьёзным настроем, поскольку в первом бою с Руисом я оказался слишком расслаблен. Я пережил свою трагедию после поражения, задал себе необходимые вопросы. Все говорят, что я проиграл Руису, но я считаю это случайностью. Не могу дождаться реванша с Энди», — приводит слова Энтони Джошуа BBC.

Изначально Руис не должен был драться с Джошуа, но американец мексиканского происхождения заменил Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест.