Джошуа: все говорят, что я проиграл Руису, но я считаю это случайностью

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой-реванш с Энди Руисом. 1 июня соперники впервые встретились на ринге, и тогда Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом. Теперь Джошуа и Руис проведут реванш в декабре в Саудовской Аравии.
«Мне нужно подходить к поединкам более заряженным на борьбу. Сейчас ставки очень высоки. Собираюсь выйти на ринг с более серьёзным настроем, поскольку в первом бою с Руисом я оказался слишком расслаблен. Я пережил свою трагедию после поражения, задал себе необходимые вопросы. Все говорят, что я проиграл Руису, но я считаю это случайностью. Не могу дождаться реванша с Энди», — приводит слова Энтони Джошуа BBC.
Изначально Руис не должен был драться с Джошуа, но американец мексиканского происхождения заменил Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест.
- 18 сентября 2019
-
23:32
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
-
09:49