Гассиев: следующий бой перенесли на конец года. Кто будет соперником — не знаю

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, когда состоится его дебют в тяжёлом весе.



«Очень соскучился по боям. Хочется как можно скорее вернуться на ринг и начать уже боксировать. Мне совершенно не нравится такой длительный простой.

Дебют в тяжелом весе должен был состояться в августе, но я снова получил травму плеча. Бой перенесли на октябрь, но я не успел полностью восстановиться, поэтому решили не рисковать. Мой следующий бой предварительно перенесли на конец года. Этот поединок должен пройти в США. Но вообще место проведения боя уже не так важно, главное — поскорее выйти в ринг.



Я не знаю, кто будет соперником. Повторюсь, главное — поскорее выйти на ринг», — приводит слова Мурата Гассиева «Р-Спорт».