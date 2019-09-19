Гассиев: следующий бой перенесли на конец года. Кто будет соперником — не знаю
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, когда состоится его дебют в тяжёлом весе.
«Очень соскучился по боям. Хочется как можно скорее вернуться на ринг и начать уже боксировать. Мне совершенно не нравится такой длительный простой.
Дебют в тяжелом весе должен был состояться в августе, но я снова получил травму плеча. Бой перенесли на октябрь, но я не успел полностью восстановиться, поэтому решили не рисковать. Мой следующий бой предварительно перенесли на конец года. Этот поединок должен пройти в США. Но вообще место проведения боя уже не так важно, главное — поскорее выйти в ринг.
Я не знаю, кто будет соперником. Повторюсь, главное — поскорее выйти на ринг», — приводит слова Мурата Гассиева «Р-Спорт».
- 19 сентября 2019
-
00:33
- 18 сентября 2019
-
23:32
-
21:26
-
20:36
-
19:25
-
18:13
-
17:26
-
16:50
-
16:14
-
15:28
-
15:12
-
14:06
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
Партнерский контент