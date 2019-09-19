Винникова: в своём лидерстве в России я даже не сомневалась

Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу Светлана Винникова успешно вернулась в большой спорт после серьёзной травмы. Она поделилась впечатлениями от победы на Кубке России и дальнейшими планами.
«Всё прошло отлично. Я переживала из-за того, что был большой перерыв. Я год не боксировала в ринге. Готовиться начала за два месяца, и всё получилось лучше, чем я ожидала. У меня был лишь один бой с Вероникой Прокофьевой, которая заняла третье место на чемпионате мира этого года. Я без проблем выиграла у неё, выполнив установки тренера.
Доказывать лидерство в команде мне было не нужно. Я даже в нём не сомневалась. Просто сделала свою работу, не стараясь кому-то что-то показать. Всё и так понятно. Теперь я планирую поехать на чемпионат Европы. Буду основательно готовиться к этому старту и в дальнейшем планирую также усердно тренироваться и выступать за сборную России на всех крупных стартах, как и раньше. Я вернулась и хочу расти и совершенствоваться дальше", — цитирует Винникову пресс-служба Федерации тайского бокса России.
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