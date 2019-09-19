Поветкин может провести бой с Хантером в Саудовской Аравии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подчеркнул, что российский боксёр Александр Поветкин может провести поединок с Майклом Хантером, если переговоры с Тайсоном Фьюри не увенчаются успехом.



«Один из вариантов — бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри», — приводит слова Андрея Рябинского ТАСС.



Майкл Хантер в последнем для себя поединке одержал победу над россиянином Сергеем Кузьминым. В общей сложности Хантер провёл 19 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 18 побед и один раз потерпел поражение.



Поветкин в профессиональной карьере провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед и дважды проиграл.