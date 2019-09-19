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Нурмагомедов: мой обычный вес — 85 кг. Перед боем приходится сбрасывать 15 кг

Нурмагомедов: мой обычный вес — 85 кг. Перед боем приходится сбрасывать 15 кг
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности о сгонке веса бойцами UFC и подчеркнул, что он скидывает 15 кг перед каждым поединком.

«Мой вес в обычные дни? По-разному бывает. В случае травмы вес может превысить 85-87 кг. Если нет травмы, то у меня 84-85 кг. 15 кг приходится скидывать, в день перед боем нужно показать вес в 70,3 кг.

Перед боем с Порье я набрал 8 кг? Обычному человеку это тяжело, практически нереально. Мы при сгонке веса выводим всю воду из организма. Перед боем мы пьём воду и восстанавливаем 8-9 кг. Именно столько я восстановил перед боем с Порье. Основа весогонки одинаковая с диетами — меньше кушать. Я питаюсь пять раз в день маленькими порциями», — рассказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

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