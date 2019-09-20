Россияне Бакши и Гаджимагомедов вышли в финал ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Российские боксёры Глеб Бакши и Муслим Гаджимагомедов победили в полуфинальных поединках чемпионата мира по боксу—2019 в Екатеринбурге в соответствующих весовых категориях. Бакши, который выступает в весовой категории до 75 кг, одержал победу над бразильцем Соузой да Консейсао, а Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, сломил сопротивление болгарина Радослава Панталеева.

В финале Бакши сразится представителем Филиппин Феликсом Марсьялем, а Гаджимагомедов — в сильнейшим в паре Василий Левит (Казахстан) — Хулио Кастильо (Эквадор). Финальные поединки состоятся завтра, 21 сентября.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию полуфиналов.

Также «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин—2019.