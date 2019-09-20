UFC поздравила Нурмагомедова с днём рождения твитом с замедленным видео

Сегодня, 20 сентября, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, отмечает 31-й день рождения. В организации поздравили Нурмагомедова, опубликовав в своём официальном «твиттере» замедленное видео, на котором руку Хабиба, одетого в папаху, поднимают вверх, что символизирует победу.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

7 сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американского бойца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Несмотря на победу, Хабиб не смог выйти в лидеры сводного рейтинга организации вне зависимости от весовой категории, оставшись на второй строчке.

Одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова считается американец Тони Фергюсон, бой с которым уже не раз срывался.